03 февраля 2022, 15:02
ДТП с автобусом произошло в Новосибирске
ДТП с участием автобуса произошло в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Автобус врезался в легковую машину. Водитель последней разворачивал, из-за чего и произошло столкновение. В итоге автобус занесло, он въехал в столб.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в Новом Уренгое произошла авария с участием двух машин. Водитель отечественного авто при выезде со двора на дорогу не предоставил преимущество иномарке Subaru и допустил столкновение.