ДТП с автобусом произошло в Новосибирске

ДТП с участием автобуса произошло в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Автобус врезался в легковую машину. Водитель последней разворачивал, из-за чего и произошло столкновение. В итоге автобус занесло, он въехал в столб.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Новом Уренгое произошла авария с участием двух машин. Водитель отечественного авто при выезде со двора на дорогу не предоставил преимущество иномарке Subaru и допустил столкновение.