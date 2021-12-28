ДТП с автобусом произошло в Екатеринбурге

Произошло ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

Столкнулись автобус и легковая машина. Водитель первого не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«Когда легковушка резко затормозила рядом с ним, он тоже ударил по тормозам, а руль выкрутил влево. Так его и вынесло на встречку, где находился Citroen. Избежать столкновения шансов просто не было», — рассказали в ведомстве.

Водитель легковой машины попал в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.