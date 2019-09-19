ДТП с автобусом произошло на Алтае. Погибли 2 человека

Легковушка Subaru Legacy выехала 19 сентября на встречную полосу трассы в Шипуновском районе Алтайского края и врезалась в автобус ShenLong. Погибли два пассажира Subaru.

«ДТП произошло в четверг (19 сентября — прим. ред.) утром на 183-м километре автодороги Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан на территории Шипуновского района», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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В ведомстве отметили, что два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте аварии еще до приезда медиков.

Также пострадали еще два человека, находившиеся в салоне Subaru — их доставили в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Точная причина ДТП пока не называется. Также неизвестно о состоянии пострадавших при столкновении.