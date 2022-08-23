ДТП с автобусом под Волгоградом унесло жизни троих человек

Серьезное ДТП произошло на автодороге «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области. Там столкнулся автобус и два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла 22 августа. На дороге столкнулись SsangYong, Lada и автобус Setra. В результате две пассажирки Lada погибли на месте происшествия. Водителя доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его жизнь. С травмами в больницу доставили еще одну пассажирку отечественной легковушки, близняшек возрастом три года и ребенка девяти лет, а также двоих человек из SsangYong.

«К месту аварии выехали автотехники и следователи Главка», — сообщили в ведомстве.