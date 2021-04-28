ДТП с автобусом и легковушкой унесло жизни четырех человек в Ленобласти

Четыре человека погибли в аварии с автобусом и легковушкой, которая произошла в Бокситогорском районе Ленобласти утром 28 апреля, сообщило ИА «Невские новости».

Примерно в 09:20 у деревни Дыми столкнулись заказной автобус ПАЗ и легковое авто. В ДТП пострадали пять человек. Водитель Mitsubishi Lancer и трое его пассажиров скончались. Водитель автобуса получил травмы легкой степени тяжести. Сейчас на месте произошедшего работают представители правоохранительных органов. Выясняются детали произошедшего.