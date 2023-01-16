Происшествия 16 января 2023, 18:58 ДТП с автобусом и грузовиком на севере Сенегала унесло жизни 19 человек

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На севере Сенегала столкнулись грузовик и автобус, в результате чего 19 человек погибли, а еще 24 получили различные травмы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на полковника национальной пожарной службы Папу Анж Мишеля Диатту.

Грузовик начал уходить от столкновения с дикими животными. В итоге в него врезался автобус. На место сразу же приехали экстренные службы. Пострадавшим оказали помощь в региональной больнице Амаду Сахир Мбайе.

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Это вторая крупная авария в Сенегале за последние время. В начале года в центральном регионе страны столкнулись два автобуса, в результате чего погибли 40 человек и пострадали более 130. По жертвам автокатастрофы объявили национальный траур.

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