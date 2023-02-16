16 февраля 2023, 15:35
ДТП с автобусами произошло в Тольятти. Три человека попали в больницу
Авария с участием трех пассажирских автобусов произошла в четверг утром, 16 февраля, на Южном шоссе в Тольятти. Об этом написал «Царьград».
Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий микроавтобус Citroеn. Тот, в свою очередь, врезался в микроавтобус «ГАЗ».
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В результате случившегося три человека получили травмы. В отношении виновника аварии был составлен административный протокол.
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