Происшествия 16 февраля 2023, 15:35 ДТП с автобусами произошло в Тольятти. Три человека попали в больницу

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Авария с участием трех пассажирских автобусов произошла в четверг утром, 16 февраля, на Южном шоссе в Тольятти. Об этом написал «Царьград».

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий микроавтобус Citroеn. Тот, в свою очередь, врезался в микроавтобус «ГАЗ».

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В результате случившегося три человека получили травмы. В отношении виновника аварии был составлен административный протокол.

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