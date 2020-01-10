ДТП с 4 погибшими в Подмосковье попало на видео

Авария в районе подмосковных Луховиц, которая произошла 8 января, попала на видео. Кадры смертельного столкновения с четырьмя погибшими появились в Сети.

Запись видеорегистратора опубликована в сообществе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн».

Камера запечатлела вылетевший на встречную полосу автомобиль. Он с глухим стуком врезался в ехавшую по М5 «Урал» машину. Одна из иномарок от удара буквально рассыпалась.

Столкновение Citroen и Kia произошло недалеко от Луховиц, на 145-м километре трассы, днем 8 января. Погибли, по данным МВД, четыре человека. Еще столько же пострадали. Среди них были несовершеннолетние.