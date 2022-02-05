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    05 февраля 2022, 14:01

    ДТП с 14 машинами произошло в Нижнем Новгороде. Видео

    Дарья Морозова

    Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде. В аварию попало 14 машин.

    Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на очевидца.

    «Я насчитал 14 машин. Столкнулись две „газели“, три ПАЗа, два троллейбуса, одна фура и шесть легковых», — рассказал он.

    В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

    «На улице Рокоссовского водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с троллейбусом. Последний врезался в другой троллейбус и легковой автомобиль», — сказано в сообщении ведомства.