ДТП с 13 машинами спровоцировал серийный нарушитель правил

Audi врезалась в Mercedes, стоящий перед пешеходным переходом. Затем, снеся два столба, она вылетела на газон разделительной полосы и встречку. Там она столкнулась еще с 13 автомобилями.

Сообщается, что на счету виновника ДТП за последний год уже 105 зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивает.