ДТП с 13 машинами спровоцировал серийный нарушитель правил
На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге пьяный водитель Audi вылетел через газон на встречную полосу и протаранил 13 автомобилей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в ГИБДД.
Audi врезалась в Mercedes, стоящий перед пешеходным переходом. Затем, снеся два столба, она вылетела на газон разделительной полосы и встречку. Там она столкнулась еще с 13 автомобилями.
Сообщается, что на счету виновника ДТП за последний год уже 105 зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Штрафы мужчина не оплачивает.