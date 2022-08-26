ДТП с 10 пострадавшими произошло на саратовской трассе

В Саратовской области на трассе столкнулись два автомобиля, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Авария произошла вечером 26 августа на автодороге А-298, уточнил глава саратовского Минздрава.

«Озинский район <…> В районе населенного пункта Столяры произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадали 10 человек, все взрослые. Погибших нет», — написал Костин.

Накануне вечером в Феодосии автобус врезался в ограждение остановки, где находились люди. Пятерым понадобилась медицинская помощь — четырех взрослых и ребенка отправили в больницу. Правоохранители начали проверку обстоятельств ДТП.

На трассе М5 «Урал» в Самарской области столкнулись четыре автомобиля. Водитель Renault Duster вылетел на встречку и врезался в грузовик. Участниками аварии стали еще две легковушки. Водителя и четырех пассажиров Renault госпитализировали.

Под Вологдой столкнулись грузовик и семь легковых машин. Один человек погиб, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.