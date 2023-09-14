Происшествия 14 сентября 2023, 18:33 ДТП с 10 машинами заблокировало проезд по развязке КАД в Петербурге Последствия ДТП с 10 машинами на развязке КАД в Петербурге сняли на видео ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / Telegram

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Сразу 10 автомобилей столкнулись на развязке кольцевой автодороги с Приморским шоссе в Санкт-Петербурге днем 14 сентября. Последствия массовой аварии показал на видео Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подписчик канала сообщил, что покрытие на развязке стало скользким из-за разлившегося машинного масла. Мужчина, по его словам, ехал первым и едва не стал участником массового ДТП. Водителям, двигавшимся за ним, не удалось избежать столкновения.

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Очевидец сообщил, что в аварии никто серьезно не пострадал. У некоторых сработали подушки безопасности, кто-то получил синяки и ссадины.

ДТП полностью заблокировало проезд по развязке. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале призвало автомобилистов выбирать пути объезда. По данным ведомства, на развязке разлилось топливо.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщила «Фонтанке», что авария произошла около 14:15 на съезде с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД. По данным управления, на участке столкнулись три машины, затем еще три автомобиля и следом еще четыре.

В аварии никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. На место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы регулировать движение. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, очистит проезжую часть.