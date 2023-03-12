12 марта 2023, 22:07
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Источник «360»: на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
На юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, при котором столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
Авария случилась на улице Южнопортовая, сообщил собеседник. Участниками ДТП стали 10 автомобилей.
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Как позже уточнил источник, всего на дороге столкнулись пять машин. В результате аварии никто не пострадал.
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Все обстоятельства и причины произошедшего продолжают уточнять.
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