Эксклюзив 12 марта 2023, 22:07 Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы Источник «360»: на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП РИА «Новости»

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На юго-востоке Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, при котором столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Авария случилась на улице Южнопортовая, сообщил собеседник. Участниками ДТП стали 10 автомобилей.

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Как позже уточнил источник, всего на дороге столкнулись пять машин. В результате аварии никто не пострадал.

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Все обстоятельства и причины произошедшего продолжают уточнять.