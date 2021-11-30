ДТП произошло в Пензенском районе. Пострадала женщина

ДТП с участием двух иномарок произошло в Пензенском районе. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Ситуация произошла 28 ноября около четырех часов вечера на дороге «Тамбов-Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково». Там столкнулись Renault Logan и Kia Rio. В результате одна из водителей, 34-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.