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    16 сентября 2021, 20:27

    ДТП произошло в Севастополе: легковушка столкнулась с грузовиком

    Дарья Морозова

    Авария произошла в Севастополе. Столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД России Жанну Марголину.

    Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «КамАЗом».

    «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение», — рассказала Марголина.

    Правоохранители проводят проверку.