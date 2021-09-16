ДТП произошло в Севастополе: легковушка столкнулась с грузовиком

Авария произошла в Севастополе. Столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД России Жанну Марголину.

Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «КамАЗом». «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение», — рассказала Марголина. Правоохранители проводят проверку.