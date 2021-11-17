17 ноября 2021, 21:16
ДТП произошло в Санкт-Петербурге
Авария с участием машины скорой помощи произошла в Санкт-Петербурге
ДТП произошло на окраине Санкт-Петербурга в ночь на 17 ноября. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти.
Карета скорой помощи передвигалась с включенными световыми сигналами. На пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова в скорую влетел легковой автомобиль, передали «Дни.ру».
Удар был такой силы, что машина врачей перевернулась на бок. Медики смогли покинуть автомобиль самостоятельно. На помощь участникам аварии также пришли очевидцы. Пациентов в скорой в момент аварии не находилось.