ДТП произошло в Санкт-Петербурге

ДТП произошло на окраине Санкт-Петербурга в ночь на 17 ноября. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти.

Карета скорой помощи передвигалась с включенными световыми сигналами. На пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалова в скорую влетел легковой автомобиль, передали «Дни.ру».

Удар был такой силы, что машина врачей перевернулась на бок. Медики смогли покинуть автомобиль самостоятельно. На помощь участникам аварии также пришли очевидцы. Пациентов в скорой в момент аварии не находилось.