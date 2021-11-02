ДТП произошло в Самаре

Водитель Ford в Самаре сбил мужчину, который держал на руках годовалого сына. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Ситуация произошла неподалеку от дома № 238 по улице Советской Армии 31 октября примерно в 19:25. Пострадавший мужчина не имел на одежде светоотражающих элементов и переходил дорогу в неположенном месте.

Больше всего пострадал ребенок, его на скорой госпитализировали. Там врачи оказали малышу всю необходимую помощь. Лечение он будет проходить дома.