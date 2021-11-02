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    02 ноября 2021, 00:58

    ДТП произошло в Самаре

    Водитель иномарки сбил мужчину с годовалым ребенком в Самаре

    Арина Бобкова

    Водитель Ford в Самаре сбил мужчину, который держал на руках годовалого сына. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

    Ситуация произошла неподалеку от дома № 238 по улице Советской Армии 31 октября примерно в 19:25. Пострадавший мужчина не имел на одежде светоотражающих элементов и переходил дорогу в неположенном месте.

    Больше всего пострадал ребенок, его на скорой госпитализировали. Там врачи оказали малышу всю необходимую помощь. Лечение он будет проходить дома.