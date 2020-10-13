ДТП произошло в Ростовской области из-за стада баранов

Инцидент произошел из-за стада баранов, которые переходили дорогу. Водитель не заметил животных, врезался в них и перевернулся. В результате он не пострадал. Ему на помощь пришли очевидцы.

После этого он и еще трое мужчин толкали машину к обочину, и в это время в них врезался автомобиль. В результате все четверо попали в больницу с травмами.