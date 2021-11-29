ДТП произошло в Ростове-на-Дону

62-летняя жительница Ростова-на-Дону, находясь за рулем автомобиля ВМW, не справилась с управлением. В результате автомобиль въехал в здание донского лицея № 33. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Информации о пострадавших не поступало. У автомобиля повредился бампер, а также сломался фасад учебного заведения. На данный момент сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

«Пожилая ростовчанка за рулем автомобиля находилась без признаков алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.