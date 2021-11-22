ДТП произошло в Пуровском районе ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО утром, 22 ноября, произошло ДТП на дороге из Пурпе в Губкинский. Расследованием данного происшествия займется окружная прокуратура. Об этом сообщил «Север-Пресс».

На трассе столкнулись автомобили «Газель» и УАЗ-пикап. В микроавтобусе находились семь студентов, шестеро из которых являются несовершеннолетними. Детей перевозили на учебу в губкинский колледж. Двое подростков получили небольшие ушибы, водители получили травму. Всех пострадавших доставили в больницу. На данный момент проводится расследование.