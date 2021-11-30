ДТП произошло в Пензе на улице Карпинского. Там Skoda Octavia сбила двух школьников. Об этом сообщил «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

19-летний водитель иномарки не справился с управлением и сбил двоих детей. Пострадавших госпитализировали. На данный момент полицейские проводят проверку случившегося.

Ранее ДТП произошло в Рязани. Там грузовик въехал в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал.