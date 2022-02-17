ДТП произошло в Ноябрьске. Пострадали два человека

В Ноябрьске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщило издание «Ноябрьск 24».

По данным «Ямал-Медиа», столкнулись грузовик и легковая машина. Оба транспортных средства получили значительные повреждения. Спасателям пришлось освобождать из салона водителя легковушки. Также пострадала его пассажирка.

Других подробностей об аварии пока нет.

Ранее авария со смертельным исходом произошла накануне в Шелопугинском районе Забайкальского края. Водитель Daihatsu YRV сбил мужчину, который шел по обочине дороги.