ДТП произошло в Краснодаре

Авария с участием служебного автомобиля ДПС произошла в Краснодаре. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по Краснодару.

ДТП произошло 25 октября в 11:43 на пересечении улиц Красной и Карасунской. Патрульный автомобиль полиции с рабочими маяками и специальным звуковым сигналом столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пострадала пассажирка иномарки. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначено административное расследование.