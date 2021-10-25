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    25 октября 2021, 23:35

    ДТП произошло в Краснодаре

    Служебный автомобиль ДПС попал в аварию в Краснодаре

    Арина Бобкова

    Авария с участием служебного автомобиля ДПС произошла в Краснодаре. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по Краснодару.

    ДТП произошло 25 октября в 11:43 на пересечении улиц Красной и Карасунской. Патрульный автомобиль полиции с рабочими маяками и специальным звуковым сигналом столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пострадала пассажирка иномарки. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, назначено административное расследование.