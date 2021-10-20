ДТП произошло в Екатеринбурге

Водитель внедорожника сбил восьмилетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла вечером 19 октября на улице Латвийской, неподалеку от дома № 54. Внедорожник Volkswagen Toureg, за рулем которого находился 43-летний мужчина, совершил наезд на ребенка, который в этот момент катался на самокате. При этом мальчик переезжал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в детскую больницу № девять.

«Ранее к ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался. По его словам, он ехал со скоростью около 20 километров в час, когда на дорогу неожиданно выехал ребенок. Водитель экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось», — заявили в ГИБДД.