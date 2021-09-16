ДТП произошло под Гусь-Хрустальным. Госпитализировали двоих человек

Серьезное ДТП произошло 15 сентября около шести часов вечера на федеральной дороге «Золотое кольцо России» под Гусь-Хрустальным. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель легковушки выезжал с окружной дороги и проигнорировал требование дорожного знака «движение без остановки запрещено». Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером.

В результате виновник ДТП и женщина, которая также находилась в машине, пострадали. Их госпитализировали. Информации о серьезных травмах у людей, которые были в другой машине, не поступало.