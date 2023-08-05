Происшествия 05 августа 2023, 08:47 ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Боровским шоссе Дептранс: два автомобиля столкнулись на МКАД в районе развязки с Боровским шоссе

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На внутренней стороны МКАД, в районе 47-го километра, столкнулись два автомобиля. О дорожной аварии сообщил в своем Telegram-канале столичный дептранс.

О ДТП стало известно примерно в 08:00 утра. Машины столкнулись в районе развязки с Боровским шоссе.

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На место прибыли оперативные службы Москвы. Информация о пострадавших и все обстоятельства случившегося уточняются, добавили в департаменте.

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