Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тюмень - Тобольск: грузовой автомобиль влетел во внедорожник. Есть пострадавшие.

По сообщению издания nashgorod.ru, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко у поворота Бизино. По предварительной версии, водитель большегруза не уступил дорогу внедорожнику, в результате чего произошло столкновение. Водитель джипа получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии не сообщается.