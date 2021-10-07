ДТП произошло на проспекте Ветеранов в Петербурге

ДТП произошло в Санкт-Петербурге 6 октября. Там водитель автомобиля сбил неустановленного мужчину средних лет на пересечении проспекта Ветеранов и 2-й Комсомольской улицы. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель нарушил скоростной режим. Сотрудники ДПС и скорой помощи прибыли на место происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение внутренних органов, а также перелом основания черепа. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи доставили его в городскую больницу.

Ранее авария с участием иномарки и автомобиля ДПС произошла в Тюмени. Сейчас проводится служебная проверка.