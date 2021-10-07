facebook_pixel
    07 октября 2021, 20:12

    ДТП произошло на перекрестке в Кемерове. Пострадал один человек

    ГИБДД: мужчина устроил аварию на перекрестке в Кемерове в результате которой пострадала женщина

    Дарья Морозова

    Две машины столкнулись на перекрестке в Кемерове. Пострадал один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

    Виновником аварии стал мужчина, который не уступил дорогу другому автомобилю. В результате произошло столкновение. Вторая машина вылетела на тротуар и врезалась в светофор.

    Женщина за рулем этого автомобиля попала в больницу. Виновник аварии не пострадал.