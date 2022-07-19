ДТП произошло на Новоприозерском шоссе в Ленобласти. Пострадал водитель иномарки

В ночь на 19 июля на 15-м километре Новоприозерского шоссе Ленинградской области произошла авария. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пожарно-спасательную службу МО «Агалатовское сельское поселение».

По данным ведомства, водитель иномарки не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

Мужчину 1985 года рождения с травмами доставили в медучреждение. Медики отметили, что на момент госпитализации он находился в сознании.