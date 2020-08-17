ДТП произошло на Лермонтовском проспекте в Петербурге

Авария случилась 17 августа в районе 11 утра. По словам свидетелей, водитель Hyundai не пропустил машину, движущуюся во встречном направлении. В результате чего иномарка наехала на тротуар, разбила вход в кафе и сбила женщину. Сообщается, что у женщины травма ноги.

На месте происшествия работают врачи и сотрудники МЧС.