ДТП произошло на юге Москвы. Есть пострадавшие

В Москве на улице генерала Белова столкнулись два автомобиля. При ДТП пострадали водители машин и один пешеход. Об этом сообщил корреспондент «360».

Авария произошла у дома № 29 по улице генерала Белова. Столкнулись Mercedes и BMW. Водители автомобилей 1997 года рождения и 1994-го были доставлены в больницы с ранениями средней степени тяжести.

Во время столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил человека. Пострадавший пешеход также госпитализирован.

Ранее в Молжаниновском районе столицы произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса. Транспортные средства столкнулись на Новосходненском шоссе. В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира, их не госпитализировали. «360» опубликовал первые кадры с места происшествия.