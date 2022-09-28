ДТП привело к разливу топлива на МКАД | 360°

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ДТП привело к разливу топлива на МКАД

ДТП привело к разливу топлива на МКАД

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Два автомобиля попали в аварию на МКАД. В результате произошел большой разлив топлива, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, машины наехали на препятствие. После столкновения на дорогу вылилось большое количество топлива. Оно растеклось на 100 квадратных метрах площади.

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Пострадавших в результате ДТП не было. На месте продолжают работать оперативные службы. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.

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