23 марта 2023, 08:13
ДТП под Воронежем унесло жизни трех человек
ЕДДС: ДТП под Воронежем унесло жизни трех человек
Смертельное ДТП произошло в Воронежской области. В результате него три человека погибли, шестеро пострадали. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС (Единая Дежурная Диспетчерская Служба).
Все случилось в Калачеевском районе региона.
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«Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены», — сказал собеседник издания.
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Участниками дорожного транспортного происшествия стали машина ВАЗ и автобус организации «Агроэко» ГАЗ, который перевозил людей на работу. Погибли водитель и пассажиры легковушки.Появились первые фото с места.
Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова рассказала РИА «Новости», что ДТП произошло в 06:40 на восьмом километре трассы «Калач — Манино». По ее словам, находившиеся в салоне автобуса получили травмы различной степени тяжести. Все причины и обстоятельства аварии уточнятся.
ДТП
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