facebook_pixel
    17 сентября 2021, 07:38

    ДТП под Воронежем унесло жизни 5 человек

    Наза Салех Захи

    Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком в Воронежской области. В результате аварии пять человек, среди которых один ребенок, погибли. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

    Все произошло на трассе Р-298 в Панинском районе около 00:15 17 сентября.

    «По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, стоящих автомобилей Volvo и Ford Fusion, а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля, осуществляющего перевоз подсолнечника», — рассказала Куликова.

    ДТП под Воронежем унесло жизни 5 человек | Изображение 1Источник фото: ГУ МЧС по Воронежской области

    Пять человек погибли, два пострадали. Среди погибших — ребенок шести-семи лет. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.