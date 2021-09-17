ДТП под Воронежем унесло жизни 5 человек

Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком в Воронежской области. В результате аварии пять человек, среди которых один ребенок, погибли. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Все произошло на трассе Р-298 в Панинском районе около 00:15 17 сентября. «По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств, стоящих автомобилей Volvo и Ford Fusion, а также движущегося в направлении города Анна грузового автомобиля, осуществляющего перевоз подсолнечника», — рассказала Куликова. Источник фото: ГУ МЧС по Воронежской области Пять человек погибли, два пострадали. Среди погибших — ребенок шести-семи лет. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.