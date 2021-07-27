ДТП под Ульяновском закончилось смертью двух человек

ДТП с участием грузовика произошло в Ульяновской области. Авария закончилась смертью двух человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Ульяновской области.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением. ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, передала «Национальная служба новостей». В результате от полученных травм погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

«Двое погибли в ДТП в Карсунском районе Ульяновской области. Детали происшествия уточняются», — заявили в пресс-службе.