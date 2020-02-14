ДТП под Тамбовом унесло жизни 5 человек. Фото с места

В Тамбовской области пять человек погибли в аварии. Там легковушка столкнулась с «газелью».

ДТП произошло 14 февраля около 05:00 на 499-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Алексей Жданов ТАСС.

После столкновения «газель» загорелась. Все погибшие, находившиеся в этой машине, граждане России. По предварительной информации, детей среди них не было. Обе машины были с российскими номерами.

Источник фото: «Тамбовский курьер»

Сайт «Тамбовский курьер» со ссылкой на ГУ МЧС сообщил, что еще один человек пострадал. Его госпитализировали.

ДТП произошло на безлюдном участке дороги. Ближайший населенный пункт находится в более чем 200 километрах. На место приехали сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося.