25 ноября 2020, 19:40
ДТП под Ростовом-на-Дону: погибли два человека
Произошла авария на первом километре трассы Ростова-на-Дону—Ставрополь. Погибли два человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.
Легковая машина врезалась в грузовик. В результате погибли водитель и его пассажир. Мужчина за рулем грузового автомобиля не пострадал.
Ранее произошла авария на втором километре дороги «Старое Шаткино — Старый Чирчим — Камышенка». Уточняется, что УАЗ улетел в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.