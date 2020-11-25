ДТП под Ростовом-на-Дону: погибли два человека

Легковая машина врезалась в грузовик. В результате погибли водитель и его пассажир. Мужчина за рулем грузового автомобиля не пострадал.

Ранее произошла авария на втором километре дороги «Старое Шаткино — Старый Чирчим — Камышенка». Уточняется, что УАЗ улетел в кювет. Водитель автомобиля попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.