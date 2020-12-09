ДТП под Курганом: водитель сбил две машины и сбежал

Легковушка вылетела на встречную полосу и там врезалась в грузовик и другую легковушку с прицепом. После виновник аварии скрылся, бросив машину.

Один из водителей попал в больницу с различными травмами. Виновника происшествия разыскивают правоохранители.

Ранее в массовой аварии на Ставропольском крае, где столкнулись грузовик и легковые автомобили, погибли два человека и еще шестеро получили травмы.