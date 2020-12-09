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    09 декабря 2020, 13:22

    ДТП под Курганом: водитель сбил две машины и сбежал

    Дарья Морозова

    Произошла авария на 287 километре автодороги Иртыш. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-релиз ГИБДД по региону.

    Легковушка вылетела на встречную полосу и там врезалась в грузовик и другую легковушку с прицепом. После виновник аварии скрылся, бросив машину.

    Один из водителей попал в больницу с различными травмами. Виновника происшествия разыскивают правоохранители.

    Ранее в массовой аварии на Ставропольском крае, где столкнулись грузовик и легковые автомобили, погибли два человека и еще шестеро получили травмы.