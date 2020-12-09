09 декабря 2020, 13:22
ДТП под Курганом: водитель сбил две машины и сбежал
Произошла авария на 287 километре автодороги Иртыш. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-релиз ГИБДД по региону.
Легковушка вылетела на встречную полосу и там врезалась в грузовик и другую легковушку с прицепом. После виновник аварии скрылся, бросив машину.
Один из водителей попал в больницу с различными травмами. Виновника происшествия разыскивают правоохранители.
Ранее в массовой аварии на Ставропольском крае, где столкнулись грузовик и легковые автомобили, погибли два человека и еще шестеро получили травмы.