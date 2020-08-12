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    12 августа 2020, 17:23

    ДТП под Ижевском: погиб пенсионер

    Дарья Морозова

    Авария с летальным исходом случилась на трассе Ижевск—Ува. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

    Легковая машина столкнулась с мотороллером. Погиб пенсионер, который находился за рулем второго. Правоохранители ведут расследование данного инцидента.

    Ранее произошла авария в Воткинском районе Удмуртии. Водитель легковой машины вылетел с дороги, она перевернулась. Пострадали трое пассажиров: женщина, подросток и маленький ребенок.

    Новости SMI.FM