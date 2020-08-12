12 августа 2020, 17:23
ДТП под Ижевском: погиб пенсионер
Авария с летальным исходом случилась на трассе Ижевск—Ува. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
Легковая машина столкнулась с мотороллером. Погиб пенсионер, который находился за рулем второго. Правоохранители ведут расследование данного инцидента.
Ранее произошла авария в Воткинском районе Удмуртии. Водитель легковой машины вылетел с дороги, она перевернулась. Пострадали трое пассажиров: женщина, подросток и маленький ребенок.