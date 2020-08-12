ДТП под Ижевском: погиб пенсионер

Легковая машина столкнулась с мотороллером. Погиб пенсионер, который находился за рулем второго. Правоохранители ведут расследование данного инцидента.

Ранее произошла авария в Воткинском районе Удмуртии. Водитель легковой машины вылетел с дороги, она перевернулась. Пострадали трое пассажиров: женщина, подросток и маленький ребенок.