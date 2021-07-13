ДТП под Джубгой повлекло за собой смерть и ранения детей

Лобовое ДТП произошло около Джубги (Краснодарский край). Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в районе села Бжид. 45-летний водитель иномарки Skoda Octavia выехал на встречную полосу. Во время маневра автомобиль на полной скорости столкнулся с Mitsubishi Outlander. Пассажиры и водители обеих иномарок пострадали, включая четверых детей. Троих детей госпитализировали. Один мальчик умер в больнице в результате полученных травм.

«В результате столкновения травмы получили семь человек, из них четверо — дети. Один шестилетний мальчик позже скончался в больнице», — заявили в ГУ МВД.