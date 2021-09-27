ДТП под Дербентом унесло жизни пяти человек

Смертельное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло в Республике Дагестан. В результате погибли пять человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный главк ГУ МЧС.

Авария произошла в ночь на 27 сентября на 919-м километре федеральной трассы Р217 между населенным пунктом Мамедкала и городом Дагестанские Огни. Там КамАЗ столкнулся с ВАЗом и Mercedes. В итоге пять человек скончались от полученных травм. Информации о том, являлись они водителями или пассажирами, не поступало. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.