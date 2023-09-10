10 сентября 2023, 16:46
ДТП-перевертыш с участием Rolls-Royce произошло на Новорижском шоссе
Источник «360»: Rolls-Royce угодил в ДТП на Новорижском шоссе
Rolls-Royce попал в ДТП на Новорижском шоссе недалеко от Павловской Слободы. Машина еще одного участника дорожной аварии перевернулась на крышу, сообщил источник «360». По его данным, в результате никто не пострадал.
Rolls-Royce серьезных повреждений не получил, зафиксирована только небольшая вмятина, добавил источник. Все обстоятельства и подробности происшествия выясняются.
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В региональном главке МВД «360» заявили, что уточняют данные о случившемся.
ДТП
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