ДТП перекрыло 4 из 5 полос Кутузовского проспекта в Москве

Утром в субботу, 11 апреля, в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадал один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Тройная авария случилась напротив дома № 22. Сейчас на Кутузовском проспекте перекрыто четыре полосы из пяти. На место выехала бригада скорой помощи. Врачи осматривают одного пострадавшего. В каком состоянии он находится, неизвестно.

Что стало причиной ДТП, не сообщается. О здоровье остальных пассажиров информации нет.

Несколько дней назад во Владимирской области произошла массовая авария, в результате которой один человек погиб. Водитель отечественного авто выехал на встречку и врезался в Daewoo Matiz, в которую вписались Renault и Lada. Также еще три человека получили травмы.

В тот же день в Ивановской области легковушка столкнулась с грузовиком. В результате один человек скончался. Обстоятельства аварии выясняются.