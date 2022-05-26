26 мая 2022, 16:50
ДТП остановило движение трамваев в Нижнем Новгороде
ДТП произошло у проходной ГАЗа в Нижнем Новгороде. Там столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом сообщил NewsNN.ru.
Из-за столкновения движение трамваев в сторону улицы Пролетарской было остановлено. В результате восемь транспортных средств не смогли продолжить путь. Сейчас движение уже удалось восстановить.
Ранее ДТП с участием Hyundai и «Нива» произошло на трассе в Ивановской области. В результате водители обеих машин получили травмы.