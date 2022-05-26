ДТП остановило движение трамваев в Нижнем Новгороде

ДТП произошло у проходной ГАЗа в Нижнем Новгороде. Там столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом сообщил NewsNN.ru.

Из-за столкновения движение трамваев в сторону улицы Пролетарской было остановлено. В результате восемь транспортных средств не смогли продолжить путь. Сейчас движение уже удалось восстановить.

Ранее ДТП с участием Hyundai и «Нива» произошло на трассе в Ивановской области. В результате водители обеих машин получили травмы.