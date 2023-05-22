Происшествия 22 мая 2023, 14:46 ДТП на железнодорожном переезде произошло в Ленобласти из-за пьяного водителя легковушки

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В Волосовском районе Ленинградской области водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. Об этом написал сайт 78.ru.

По предварительной информации, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 21 мая в деревне Овинцево, сообщили «Невские новости».

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Мужчину с ушибами и сломанными ребрами доставили в медучреждение, а автомобиль отбуксировали. О других пострадавших неизвестно.