Происшествия 05 декабря 2022, 22:07 ДТП на трассе Пермь — Чернушка унесло жизни трех человек

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Серьезное ДТП произошло на территории Пермского края. На 79-м километре трассы Пермь — Чернушка столкнулись два автомобиля. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Водитель УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Mercedes. После удара первый автомобиль охватило пламя.

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В результате аварии три человека погибли. Еще двух доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

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