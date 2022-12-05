05 декабря 2022, 22:07
ДТП на трассе Пермь — Чернушка унесло жизни трех человек
Серьезное ДТП произошло на территории Пермского края. На 79-м километре трассы Пермь — Чернушка столкнулись два автомобиля. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Водитель УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Mercedes. После удара первый автомобиль охватило пламя.
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В результате аварии три человека погибли. Еще двух доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.
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