Эксклюзив 26 февраля 2023, 16:14 ДТП на трассе М-11 спровоцировало огромную пробку Появилось видео большой пробки на трассе М-11, где произошло массовое ДТП

Читать 360tv в

На новгородском участке автомагистрали Москва — Петербург М-11 произошло ДТП с участием нескольких автомашин, в результате которого погибла одна женщина, три человека получили травмы. Очевидцы показали «360», как после происшествия образовалась огромная пробка.

Кроме этого, автомобилисты сообщили, что на место аварии прибыли по крайней мере пять машин скорой помощи, две машины реанимации, шесть автомобилей ДПС, две машины МЧС. По словам очевидцев, на трассе подальше от места аварии разлился битум.

Реклама

По информации УГИБДД УМВД России по Новгородской области, авария произошла на 502-м километре скоростной автомагистрали М11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области 26 февраля в 11:20. Сначала столкнулись две грузовые машины, затем в них врезалась иномарка «Рено Дастер». Кроме этого, столкнулись еще 10 машин.

Реклама