ДТП на трассе «Кола» в Карелии унесло жизни четырех человек

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии в ночь на 20 сентября. Там столкнулись кроссовер, легковушка и грузовик. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Авария произошла около часа ночи. Произошло столкновение автомобиля марки Volkswagen Touareg, ВАЗ-2115 и грузовика ДАФ. Четыре человека погибли на месте от полученных травм. Еще троих доставили в Сегежскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, передал сайт kp.ru.