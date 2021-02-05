ДТП на МКАД привело к многокилометровой пробке

«Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 35-м километре МКАД, внешняя сторона, в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на девять километров. По возможности выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящий момент дорожная ситуация в Москве оценивается в восемь баллов.

Минувшей ночью в сервисе произошел сбой. Приложение показывало, что пробки в Москве достигли рекордных 10 баллов. В самой компании объяснили, что причиной недостоверной информации стали фейковые сигналы GPS. Проблему оперативно устранили перед утренним выездом водителей.